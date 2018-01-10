تأخر إقلاع رحلتين إلى السعودية والاردن بسبب سوء أحوال الطقس





كتب محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع رحلتين دوليتين لمدة ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية بمطارات الوصول، وقامت سلطات المطار باستضافة ركاب الرحلتين حتى تمام إقلاعهما.

وأفاد مصدر ملاحى، أن رحلة الخطوط الجوية الأردنية رقم 504 المتجهة الى عمان، ورحلة شركة نسمة للطيران رقم 110 المتجهة الى حائل تأخرتا لمدة ساعتين لكل منهما بسبب سوء أحوال الطقس.

وأضاف المصدر أن السلطات المعنية تابعت مع مطارى الوصول الأحوال الجوية، وتم السماح للرحلتين بالاقلاع بعد تحسنه نسبيا، وفقا لقواعد الأمن والسلامة المتبعة.