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تأجيل محاكمة 8 من شرطة قسم الهرم لاتهامهم بتعذيب شاب حتى الموت لـ3 فبراير

الأربعاء، 10 يناير 2018 05:12 م
تأجيل محاكمة 8 من شرطة قسم الهرم لاتهامهم بتعذيب شاب حتى الموت لـ3 فبراير محكمة -أرشيفية


كتب أحمد الجعفرى
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قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أحمد على يونس تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 شرطيين بقسم شرطة الأهرام؛ لاتهامهم بالتسبب فى وفاة شاب أثناء استجوابه، واحتجازه بدون وجه حق لجلسة 3 فبراير، لمناقشة الشهود واستخراج المستندات.
 
المتهمين فى القضية هم كلا من  "بهاء الدين. م"، 47 سنة، مفتش مباحث فرقة الهرم، والمقدم "عصام. ن"، 43 سنة، ووكيل مباحث شرطة الأهرام، والرائد "عمرو. ا"، 38 سنة، رئيس مباحث قسم الهرم، والنقيب "طارق. م"، 28 سنة، معاون مباحث، والنقيب "هاني. م"، 28 سنة، ومعاون مباحث، والنقيب "محمد. ا"، 30 سنة، معاون مباحث، ورجب. ن"، 46 سنة، أمين شرطة، و"أمير. ا"، 32 سنة، أمين شرطة.
 
وكشفت التحقيقات عن أن ربة منزل "جدة الشاب المتوفى" وجدت مقتولة، وسرقت مصوغاتها الذهبية داخل مسكنها بدائرة القسم، وألقى رجال المباحث القبض على حفيد المجنى عليها (الشاب المتوفى) بعدما اشتبه به رجال المباحث فى ارتكاب الجريمة.
 
وقال الضباط أمام النيابة إن الشاب فارق الحياة أثناء مناقشته أمام رجال المباحث حول قضية مقتل جدته العجوز داخل شقتها بالهرم، وأوضحوا أن الشاب أصيب بحالة تشنجات وإعياء وتم طلب الإسعاف لنقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

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