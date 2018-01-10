video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 11 يناير 2018 03:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: روسيا سترفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أول مايو

الأربعاء، 10 يناير 2018 08:03 م
بوتين: روسيا سترفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أول مايو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين


(رويترز)
إضافة تعليق

قال الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إن روسيا سترفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أول مايو هذا العام.

وأضاف بوتين، الذى يسعى لإعادة انتخابه فى مارس، إن الحد الأدنى الشهرى للأجر يجب رفعه من 9489 روبلا (166.47 دولار) فى الوقت الحالى ليتماشى مع الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الذى يبلغ حاليا 11163 روبلا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية (ريا) عن وزير العمل ماكسيم توبلين قوله إن الوزارة ستقوم فى المستقبل القريب بإعداد مسودة تشريع بشأن رفع الحد الأدنى للأجور.

وذكرت الوكالة أن توبلين قال أيضا إن وزارته تعمل مع وزارة المالية لتحديد تكلفة الزيادة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكرملين: مقر حملة بوتين لانتخابات الرئاسة الروسية يبدأ أعماله قريبًا

بوتين: الاقتصاد الروسى ينتعش وهذا الاتجاه يستمر

بوتين

مايو

الحد الأدنى للأجور

دولار



لا تفوتك
جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة