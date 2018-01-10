بوتين: روسيا سترفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أول مايو

بوتين: روسيا سترفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أول مايوالأربعاء، 10 يناير 2018 08:03 م
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
(رويترز)
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قال الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إن روسيا سترفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أول مايو هذا العام.
وأضاف بوتين، الذى يسعى لإعادة انتخابه فى مارس، إن الحد الأدنى الشهرى للأجر يجب رفعه من 9489 روبلا (166.47 دولار) فى الوقت الحالى ليتماشى مع الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الذى يبلغ حاليا 11163 روبلا.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية (ريا) عن وزير العمل ماكسيم توبلين قوله إن الوزارة ستقوم فى المستقبل القريب بإعداد مسودة تشريع بشأن رفع الحد الأدنى للأجور.
وذكرت الوكالة أن توبلين قال أيضا إن وزارته تعمل مع وزارة المالية لتحديد تكلفة الزيادة.
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