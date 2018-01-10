بنجلاديش تأمل فى بداية جديدة مع ميانمار بعد إعادة لاجئى الروهينجا





أ ش أ

قال وزير خارجية بنجلاديش أبو الحسن محمود على اليوم الأربعاء إن قضية ‏تدفق لاجئى (الروهينجا) من ميانمار تظل شائكة فى العلاقات بين البلدين، معربا عن أمله فى بداية جديدة ‏مع ميانمار من خلال إعادة (الروهينجا) إليها.‏

وأوضح على - فى كلمة ألقاها أمام ندوة عقدت فى دكا تحت عنوان (الديناميكيات العالمية المتغيرة: سياسة ‏بنجلاديش الخارجية) - أنه "من خلال إعادة الروهينجا بموجب الاتفاق الموقع فى 23 نوفمبر 2017، ‏نأمل فى بداية جديدة مع ميانمار". ‏



وحول تحقيق أهداف التنمية المستدامة لبلاده، قال على - وفقا لوكالة أنباء (يو.إن.بي) البنغالية - إن ‏بنجلاديش ستواصل توسيع نطاق شراكتها فى العديد من الجبهات من أجل تحقيق أهداف التنمية ‏المستدامة.‏



وأكد وزير خارجية بنجلاديش أن بلاده ستواصل الاحتفاظ بدور رائد فى عمليات حفظ السلام التى ‏تقودها الأمم المتحدة من خلال الإسهام بعسكريين وأفراد للشرطة، بينهم قوات حفظ سلام نسائية.