بنجلاديش تأمل فى بداية جديدة مع ميانمار بعد إعادة لاجئى الروهينجا

بنجلاديش تأمل فى بداية جديدة مع ميانمار بعد إعادة لاجئى الروهينجاالأربعاء، 10 يناير 2018 02:05 م
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قال وزير خارجية بنجلاديش أبو الحسن محمود على اليوم الأربعاء إن قضية تدفق لاجئى (الروهينجا) من ميانمار تظل شائكة فى العلاقات بين البلدين، معربا عن أمله فى بداية جديدة مع ميانمار من خلال إعادة (الروهينجا) إليها.
وأوضح على - فى كلمة ألقاها أمام ندوة عقدت فى دكا تحت عنوان (الديناميكيات العالمية المتغيرة: سياسة بنجلاديش الخارجية) - أنه "من خلال إعادة الروهينجا بموجب الاتفاق الموقع فى 23 نوفمبر 2017، نأمل فى بداية جديدة مع ميانمار".
وحول تحقيق أهداف التنمية المستدامة لبلاده، قال على - وفقا لوكالة أنباء (يو.إن.بي) البنغالية - إن بنجلاديش ستواصل توسيع نطاق شراكتها فى العديد من الجبهات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير خارجية بنجلاديش أن بلاده ستواصل الاحتفاظ بدور رائد فى عمليات حفظ السلام التى تقودها الأمم المتحدة من خلال الإسهام بعسكريين وأفراد للشرطة، بينهم قوات حفظ سلام نسائية.
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