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بلومبرج: مسئولون صينيون يوصون بإبطاء شراء السندات الأمريكية أو وقفه

الأربعاء، 10 يناير 2018 06:26 م
بلومبرج: مسئولون صينيون يوصون بإبطاء شراء السندات الأمريكية أو وقفه


رويترز
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قالت بلومبرج نيوز اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة إن مسئولين صينيين يراجعون حيازات بلادهم من النقد الأجنبى قد أوصوا بإبطاء شراء سندات الخزانة الأمريكية أو وقفه.

ولدى الصين أكبر احتياطيات من النقد الأجنبى فى العالم وهى أكبر حائز أجنبى للسندات الحكومية الأمريكية.

وقالت المصادر وفقا للتقرير إن سوق السندات الحكومية الأمريكية أصبحت أقل جاذبية مقارنة مع أصول أخرى. وأشاروا أيضا إلى التوترات التجارية مع الولايات المتحدة كمبرر لإبطاء مشتريات السندات.

وأشار متعاملون إلى التقرير كسبب لصعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية مجددا خلال التعاملات الأوروبية ، حيث ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 2.593 بالمئة ، مسجلا أعلى مستوياته فى عشرة أشهر. وهبط الدولار 0.6 بالمئة مقابل سلة من عملات ، مسجلا أكبر انخفاض يومى خلال شهر.

 


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