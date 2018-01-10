بعد خطف مسن لطفلة بإمبابة.. تعرف على عقوبته المنتظرة؟الأربعاء، 10 يناير 2018 09:00 ص
خطف - أرشيفية
كتب سليم على
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شهدت منطقة إمبابة واقعة اختطاف طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات علي يد مسن مقيم بحلوان، حيث تم ضبطه وعودة الطفلة لأسرتها مرة أخرى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، وترصد "اليوم السابع"، العقوبة التى أقرها القانون لتلك الجريمة.
تضمنت المادة 289 من قانون العقوبات، أنه كل من خطف بنفسه طفلا لم يبلغ سنة 12 سنة ميلادية كاملة يعاقب بالشجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا كان المخطوف تجاوز سنة 12 سنة أو كان الطفل المخطوف سنة، وإذا كان الخطف مصحوبا بالفدية تكون العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه؟
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