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بدء قرعة تسليم 15 شابا سيارات ربع نقل بكفر الشيخ

الأربعاء، 10 يناير 2018 12:22 م
بدء قرعة تسليم 15 شابا سيارات ربع نقل بكفر الشيخ اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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بدأت منذ قليل بديوان عام محافظة كفرالشيخ القرعة العلنية لاختيار 15 شاباً لتسليمهم سيارات ربع نقل، ضمن مبادرة "تحيا مصر" بالتعاون مع صندوق تنمية المشروعات، وتحت رعاية اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ.

وقال المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد لـ"اليوم السابع"، ستجرى القرعة العلنية على 60 اسما وسيتم منح 15 منهم السيارات، للذين تقدموا للحصول على السيارات لمساعدتهم على إيجاد مورد رزق لهم .

1- اسماء المتقدمين للحصول على سيارات
أسماء المتقدمين للحصول على سيارات
2- أسماء المتقدمين للقرعة
أسماء المتقدمين للقرعة

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