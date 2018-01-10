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خلال عام..

بالإنفوجراف.. الخدمات الاجتماعية المقدمة من الدولة لـ17.7 مليون مواطن

الأربعاء، 10 يناير 2018 10:13 ص
بالإنفوجراف.. الخدمات الاجتماعية المقدمة من الدولة لـ17.7 مليون مواطن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى - أصحاب معاشات


كتبت- هبة حسام
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خلال عام واحد فقط، حصل أكثر من 17.7 مليون مواطن على خدمات اجتماعية من الدولة متنوعة بين خدمات تأمينية ومعاشية وغيرها، وذلك من خلال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، ووفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول الخدمات الاجتماعية المقدمة من الدولة خلال عام 2016، بلغ عدد المؤمن عليهم بصندوق المعاشات بالقطاع العام والخاص 11.9 مليون فرد.

فيما بلغ عدد المستفيدين من أصحاب المعاشات العاملين بصندوق المعاشات بالقطاع العام والخاص 3 ملايين فرد، وبحسب البيانات الإحصائية، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة مفصلة منها، بلغ عدد الأرامل المستفيدين من صندوق المعاشات بالقطاع العام والخاص خلال عام 2016 نحو 1.9 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستفيدين من أصحاب المعاشات العاملين لدى أنفسهم بالقطاع العام والخاص أيضا، 703 ألف مستفيد.

 

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وأشارت البيانات الإحصائية، والتى تعد أحدث البيانات السنوية المتاحة حول هذا الإطار "الخدمات الاجتماعية المقدمة من الدولة"، إلى المستفيدين من مكاتب التأهيل الاجتماعى، والذى بلغ عددهم 94.1 ألف مستفيد، بينما بلغ عدد المستفيدين من مراكز العلاج الطبيعى خلال عام 2016 نحو 123 ألف مستفيد، و 5984 مستفيداً من الحضانات المخصصة لذوى الصعوبات، كما أشارت البيانات إلى عدد المستفيدين من مؤسسات التثقيف الفكرى، والبالغ 6902 مستفيد.

وفى سياق متصل، أوضحت بيانات الخدمات الاجتماعية الصادرة عن جهاز الإحصاء، أن عدد النقابات المهنية خلال عام 2016، بلغ 22 نقابة، فيما بلغ عدد اللجان النقابية 1065 لجنة، أما الجمعيات الأهلية فبلغ عددها 3575 جمعية، وكل ذلك لخدمة 4709 وحدة محلية وقرية.

 

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وكان جهاز الإحصاء، قد أعلن مؤخرا فى بيان له، أن قيـمـة المبالغ المصروفـة لحساب المعاشات والمساعدات بوزارة التضامن الاجتماعى خلال 2016، بلغت 7.1 مليار جنيـه، مقابل 6.5 مليار جنيه فى العام السابق بزيـادة 9%، لافتا إلى أن إجمالى قيمة المعاشات سجلت 55.5 مليار جنيه فى 2015/ 2016، مقابل 48.6 مليار جنيه فى العام السابق، بزيادة 14.3%.

 

وأضاف الجهاز، أن الحالات المستفيدة من معاشات وزارة التضامن بلغ عددها 3.3 مليون حالة فى 2015/ 2016، مقابــل 3.1 مليون حـالة فى العام السابق، بزيادة 4.6%، أما العدد المستفيد من المبالغ المصروفة فسجل 1.8 مـــليون حــالــة فى 2015/ 2016، مقابل 1.7 مليون حالة فى 2014/ 2015 بزيادة 6%.    

 

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صادر عن جهاز الإحصاء 

 


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