انطلاق ملتقى الاستثمار والتوكيلات التجارية الأول بالصعيد فى فبراير بأسيوط





كتب حسام الشقويرى

ينطلق فى منتصف فبراير المقبل، ملتقى الفرنشايز جيت للاستثمار والتوكيلات التجارية الأول بالصعيد فى مدينة أسيوط، ويحمل الملتقى شعار"نعم الفرصة أمامك - يوجد إستثمار فى الصعيد"، وذلك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مدينة أسيوط، بحضور ورعاية محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقى، والغرفة التجارية بأسيوط، وجمعية رجال أعمال أسيوط.

قال مروان عبدالرازق، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، رئيس قطاع حقوق الامتياز بالصندوق الاجتماعى للتنمية السابق، ورئيس مجلس إدارة ملتقى «الفرانشيز جيت»، إنه انطلاقا من توجهات مؤسسات الدولة والرئاسة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل ومشروعات للشباب وأوجه تمويل تلك المشروعات فى إطار مبادرة البنك المركزى، تلاقت تلك الأهداف مع نظام "الفرنشايز" وما يوفره من مشروعات بعلامات تجارية عالمية، ما يوفر على صاحب المشروع مرحلة التسويق.

وأضاف فى بيان، أن نجاح الملتقى الأول للفرنشايز جيت، والذى عقد بالقاهرة منتصف فبراير 2017 وملتقى الفرانشيز الثانى الذى عقد بمدينة المنصورة منتصف سبتمبر الماضى، ومعرض الفرنشايز مصر 2014، منحنا ثقة ودعم الحكومة والهيئات والقطاع الخاص.

وأشار "عبد الرازق" إلى أن "الفرنشايز جيت" تعمل لتكون أول منصة رائدة للأعمال والاستثمار فى مصر وشمال أفريقيا، حيث نستهدف التوسع فى التسويق للعلامات التجارية المصرية والعمل علي نقلها من المحلية للإقليمية ومن ثم العالمية، حيث إن "الفرانشيز جيت" إحدى الشركات الكبرى العاملة فى مجال الاستثمار والاستشارات والتسويق للعلامات والتوكيلات التجارية بمصر والإمارات العربية ومقرها القاهرة.

وأوضح أن الملتقى يستهدف فتح فرص ومجالات عمل جديدة لأبناء الدلتا، وتقديم أسماء شهيرة ومتميزة لأسواق الصعيد، وقد تم اختيار محافظة أسيوط لانطلاق هذا الملتقى، نظرا لموقعها ومكانتها المتميزة داخل جنوب مصر فتعد أسيوط قلب الصعيد.

وتابع: أن ملتقى الفرنشايز جيت للاستثمار والتوكيلات التجارية الأول بالصعيد - أسيوط ٢٠١٨، يستهدف كافة محافظات الصعيد ويضم عدد كبير من الشركات العاملة بمصر ومختلف المجالات التجارية والاستثمارية والتى ترغب فى التوسع بجنوب وصعيد مصر.