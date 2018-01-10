انطلاق امتحانات طلاب مدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية اليوم

انطلاق امتحانات طلاب مدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية اليومالأربعاء، 10 يناير 2018 12:00 ص
د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الأربعاء موعدًا لانطلاق الامتحانات النظرية لطلاب مدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية، بمقر مدرسة تكنولوجيا الصناعة بمدينة نصر، والذى بدأ الطلاب فيها العام الدراسى.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ"اليوم السابع"، إن الطلاب بدأوا أداء امتحاناتهم العملية منذ عدة أيام مضت واليوم تبدأ امتحانات النظرى اليوم الأربعاء 10 يناير الحالى.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى افتتحت مدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية بعد انطلاق العام الدراسى الحالى بفترة زمنية، ومن ثم تم تأخير موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول عن المواعيد المحددة وفقًا لخريطة الزمنية لتبدأ اليوم 10 يناير.
إضافة تعليق
أحمد الشيخ لـ"اليوم السابع": أرفض الزمالك.. قميص الأهلي مش كبير عليا.. محمد صلاح فخر مصر.. كوبر يبذل مجهودا خرافيًا مع الفراعنة.. رحلت للاتفاق بناءً على رغبة الأهلى.. وكلمة شرف سبب رفض عرض العين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة