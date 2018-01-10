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الأربعاء، 10 يناير 2018 10:28 ص
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انطلاق امتحانات طلاب مدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية اليوم

الأربعاء، 10 يناير 2018 12:00 ص
انطلاق امتحانات طلاب مدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية اليوم د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم


كتب محمود طه حسين
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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الأربعاء موعدًا لانطلاق الامتحانات النظرية لطلاب مدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية، بمقر مدرسة تكنولوجيا الصناعة بمدينة نصر، والذى بدأ الطلاب فيها العام الدراسى.
 
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ"اليوم السابع"، إن الطلاب بدأوا أداء امتحاناتهم العملية منذ عدة أيام مضت واليوم تبدأ امتحانات النظرى اليوم الأربعاء 10 يناير الحالى.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى افتتحت مدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية بعد انطلاق العام الدراسى الحالى بفترة زمنية، ومن ثم تم تأخير موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول عن المواعيد المحددة وفقًا لخريطة الزمنية لتبدأ اليوم 10 يناير.

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