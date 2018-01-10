انشقاق قائد المدفعية بلواء الدفاع الساحلى والتحاقه بقوات الشرعية اليمنية

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أعلنت مصادر عسكرية يمنية انشقاق قائد المدفعية بلواء الدفاع الساحلى فى محافظة الحديدة العقيد الركن هانى قيوع والتحاقه بقوات الشرعية اليمنية.

وأكدت المصادر، فى تصريح لقناة "سكاى نيوز" بالعربية اليوم الأربعاء، أن العقيد هانى قيوع وصل إلى عدن مساء أمس (الثلاثاء) وسيتجه إلى جبهة الساحل لمواجهة ميليشيات الحوثى الإيرانية.

وكان قيادى حوثى مسئول عن جبهة حيس والخوخة فى اليمن قد أعلن استسلامه وتسليم نفسه للقوات الإماراتية، مبديا استعداده للعمل مع قوات التحالف العربى بقيادة السعودية.