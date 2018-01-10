انتحار سياسى جمهورى فى أمريكا بعد مزاعم تحرش جنسى ضده





كتبت ريم عبد الحميد

ذكرت تقارير أمريكية أن براندون هيكسون، المشرع السابق فى ولاية إيداهو، انتحر بإطلاق النار على رأسه. وكان هيكسون قد تم انتخابه عام 2012 وتنحى عن منصبه بعد تقارير أفادت بأنه يخضع لتحقيق جنائى حول مزاعم التحرش الجنسى.

ونقلت صحيفة "نيوزويك" عن وكالة "أسوشيتدبرس" قولها إن سلطات الشرطة فى الولاية حققت فى مزاعم بأن هيكسون قد لمس شخص ما بشكل غير مناسب، وربما يكون طفلا، وفقا لتقارير محلية فى نوفمبر الماضى مستندة إلى تقرير من الشرطة.

وذكرت صحيفة "أيداهو ستيت مان" المحلية أن الاتهامات لم يتم توجيهها للسياسى الجمهورى لأن الضحية لم يقدم ما يكفى من التفاصيل.

وكانت مزاعم التخرش الجنسى قد هزت العديد من المؤسسات الأمريكية فى الأشهر الأخيرة ولم تكن الحكومة الأمريكية استثناءً. فديمقراطيون بارزون مثل السيناتور ال فرانكين من ولاية مينيسوتا ونائب ميتشيجان جون كونيرزو قد تم إجبارهما على الاستقالة بعد مزاعم سوء السلوك الجنسى العام الماضى ضدهما.

وخسر المرشح الجمهورى لمنصب حاكم ألاباما روى مور محاولة إعادة انتخابه فى ديسمبر الماضى بعدما أحاطت اتهامات سوء السلوك الجنسى لعدة نساء بحملته، بعضن كن قاصرات فى وقت حدوث هذه الانتهاكات.

وكان عضو كونجرس ولاية كنتاكى الجمهورى دان جونسون قد انتحر فى ديسمبر أيضا بسبب مزاعم الانتهاكات الجنسية.