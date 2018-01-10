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اليونان تضبط سفينة محملة بالمتفجرات متجهة إلى مصراته الليبية

الأربعاء، 10 يناير 2018 07:35 م
اليونان تضبط سفينة محملة بالمتفجرات متجهة إلى مصراته الليبية سفينة - أرشيفية


(رويترز)
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قال خفر السواحل اليونانى اليوم الأربعاء إن السلطات ضبطت سفينة ترفع علم تنزانيا فى طريقها إلى ليبيا وعلى متنها مواد تستخدم لصنع متفجرات.

وجرى رصد السفينة قرب جزيرة كريت يوم السبت، وعثرت السلطات على 29 حاوية بها مواد منها نترات الأمونيوم وأجهزة تفجير غير كهربائية و11 خزانا فارغا لغاز البترول المسال، وقال الأميرال يوانيس أرجيريو للصحفيين "المواد كانت فى طريقها إلى ليبيا".

وأضاف أن المواد يمكن استخدامها "فى مختلف أنواع الأعمال.. من العمل فى المحاجر إلى صنع القنابل وأعمال الإرهاب".

ويفرض الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة حظرا على بيع ونقل وتوريد الأسلحة إلى ليبيا منذ 2011.

وتشير بوليصة شحن السفينة إلى أنه جرى تحميل ما عليها من مواد فى ميناءى مرسين والإسنكدرونة التركيين وإلى أن وجهتها جيبوتى وعمان.

لكن خفر السواحل قال إن تحقيقا أوليا وجد أن الربان تلقى أوامر من مالك السفينة بالإبحار إلى مدينة مصراتة الليبية لتفريغ الحمولة بأكملها.

وأضاف أنه لم يتم العثور على خرائط ملاحية فى سجل السفينة لمناطق فى جيبوتى وعمان.

وألقت السلطات القبض على أفراد طاقم السفينة الثمانية وسيمثلون أمام الادعاء غدا الخميس.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو كريم

يا فضحتك يا اردوغان يا الارهابي العالمي

تركيا وقطر وراء خراب العالم العربي

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