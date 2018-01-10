اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مدينة الخانكة





القليوبية حسن عفيفى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية فرع الخانكة، عن عزمها قطع الميــاه عن مناطق الخانكة “البولاقى،أرض التين،مساكن 25،مساكن 36 ،عزبة الهادى،منشية الجبل الأصفر، الجبل الأصفر،عزبة الصعايدة،عزبة الجامع،المزرعة"، لإصلاح عطل بخط700 مم اليوم الأربعاء من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 12 مساء.

وأهابت الشركة كافة المواطنين وأصحاب المخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.