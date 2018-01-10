اليوم سماع شهود الإثبات فى إعادة محاكمة سامى مهران بتهمة الكسب غير المشروع





كتب أحمد إسماعيل

تستمع الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم، الاربعاء، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، لشهود الإثبات رقمى 38 و39 فى إعادة محاكمة سامى مهران، الأمين العام الأسبق لمجلس الشعب، بتهمة الكسب غير المشروع.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى، وإيهاب نبيه ومحمد مصطفى بسيونى، وأمانة سر صلاح مصطفى، وأيمن محمود .

شهدت الجلسة السابقة تغيب سامى مهران عن الحضور، فيما حضر دفاع المتهم وطالب بالاستماع إلى شهود الإثبات، وطالب المستشار جميل سعيد دفاع المتهم، أجل لاتخاذ كافة اجراءات التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، لسداد كافة المبالغ المتبقية والتى تقدر بمبلغ 743 ألف جنيه، ومبلغ مماثل للغرامة، خاصة عقب سداد الزوجة والأبناء كافة المستحقات التى تدينهم.

يذكر أن المستشار عاصم الجوهرى رئيس الكسب غير المشروع الأسبق، قد أحال سامى مهران الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق إلى محكمة الجنايات لاتهامه بكسب غير مشروع بلغ 22 مليون جنيه، فضلاً عن إلزامه برد 44 مليون جنيه هى قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لنفس قيمة الكسب.