اليوم السابع: السيسي يؤكد ضرورة انعكاس ثمار النجاح الاقتصادى على حياة المواطن





تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدًا الخميس، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس الوزراء والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، حيث وجه الرئيس بمواصلة متابعة المؤشرات المالية والاقتصادية المختلفة، وتقييم إجراءات الإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى ضرورة أن تنعكس المؤشرات الاقتصادية الإيجابية على حياة المواطنين.





فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من جريدة "اليوم السابع"..



- "السيسي" يؤكد ضرورة انعكاس ثمار النجاح الاقتصادى على حياة المواطنين.. الرئيس اجتمع بمدبولى والجارحى ووجه بتقييم إجراءات الإصلاح الاقتصادى دوريًا.. الحكومة تعتمد 30 مليون جنيه لشراء نواقص الأدوية.. وتتحمل 7 مليارات جنيه تعويضات للمقاولين عن فرق أسعار الإسكان الاجتماعى

- السوبر المصرى على استاد هزاع بن زايد.. الأهلى يجهز القوة الضاربة لمواجهة المصرى فى السوبر.. الأحمر يختتم استعداداته على ملعب هزاع.. والبدرى يدرب اللاعبين على ركلات الجزاء.. وحسام حسن يعلن الطوارئ و50 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب.

- زوجة مراسل "نيويورك تايمز" بمصر: أبناؤنا رددوا شعارات الإخوان.. لورا برافورد: تركت القاهرة بسبب دعم كيركباتريك للجماعة



- هوكسترا: هوما عابدين مساعدة هيلارى على علاقة "فاضحة" بالجماعة.. تسجيلات للسفير الأمريكى فى هولندا تكشف كيف وفر أوباما ملاذات آمنة للإرهابيين فى الشرق الأوسط

- نهاية زمن المشايخ.. قريبا حلقات خاصة على صفحات "اليوم السابع"



- خالد صلاح يكتب: الموزاييك الحزبى ومستقبل الاستقرار فى مصر



- "النقل": تطبيق زيادات أسعار تذاكر القطارات قبل نهاية الشهر الجارى.. مساعد الوزير: الزيادة الأولى ستكون بمثابة قبلة الحياة للسكة الحديد.. ولا نستهدف تحقيق مكسب

- نواب يلاحقون مليارات "فيس بوك" المنهوبة من مصر.. طلب إحاطة يطالب الحكومة بتحصيل ضرائب على مئات الملايين التى تحصل عليها مواقع التواصل الاجتماعى



- اسأل الرئيس.. "السيسي" يستقبل أسئلة المواطنين حتى 15 يناير

- سفير العراق بالقاهرة: مصر دعمت بلادنا فى حربها على الإرهاب



- فوضى العلاج بالأعشاب على الإنترنت.. كيف تصبح أخصائيًا فى أسبوع؟

- "بلومبرج": مصر لبت طلبات النقد الأجنبى المتأخرة من المستوردين والشركات الأجنبية.. "مصدر": زيادة المتاح من الدولار عزز من التجارة فى نظام الإنتربنك



- "التنظيم والإدارة": تعيين مصابى ثورتى يناير و30 يونيو والعمليات الإرهابية



