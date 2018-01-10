اليوم.. إعادة امتحان "تطبيقات الرياضيات" بمنطقة الجيزة الأزهرية

اليوم.. إعادة امتحان "تطبيقات الرياضيات" بمنطقة الجيزة الأزهريةالأربعاء، 10 يناير 2018 07:00 ص
طلاب الثانوية الأزهرية - أرشيفية
كتب – لؤى على
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قرر الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إعادة امتحان مادة تطبيقات الرياضيات للصف الثانى الثانوى العلمى بمنطقة الجيزة الأزهرية، اليوم الأربعاء، فى تمام الساعة التاسعة صباحًا.
كما قرر تكليف قطاع المعاهد بإعداد امتحان جديد للمادة، وتم تسليمها للمنطقة، وإحالة المتسببين فى خطأ تعبئة ورق الأسئلة للشئون القانونية للتحقيق.
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