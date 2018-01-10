اليوم.. أولى جلسات محاكمة 8 ضباط بقسم الهرم متهمين بالتسبب فى وفاة متهم

اليوم.. أولى جلسات محاكمة 8 ضباط بقسم الهرم متهمين بالتسبب فى وفاة متهمالأربعاء، 10 يناير 2018 07:00 ص
محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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تنظر محكمة جنايات الجيزة اليوم الأربعاء أولى جلسات محاكمة 8 ضباط شرطة بقسم شرطة الهرم لاتهامهم بالتسبب فى وفاة شاب أثناء استجوابه.
كانت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات.
وكشفت التحقيقات عن ن ربة منزل "جدة الشاب المتوفى" وجدت مقتولة، وسرقت مصوغاتها الذهبية داخل مسكنها بدائرة القسم، وألقى رجال المباحث القبض على حفيد المجنى عليها (الشاب المتوفى) بعدما اشتبه به رجال المباحث فى ارتكاب الجريمة.
وقال الضباط أمام النيابة إن الشاب فارق الحياة أثناء مناقشته أمام رجال المباحث حول قضية مقتل جدته العجوز داخل شقتها بالهرم، وأوضحوا أن الشاب أصيب بحالة تشنجات وإعياء وتم طلب الإسعاف لنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.
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