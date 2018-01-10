video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 10 يناير 2018 11:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة 8 ضباط بقسم الهرم متهمين بالتسبب فى وفاة متهم

الأربعاء، 10 يناير 2018 07:00 ص
اليوم.. أولى جلسات محاكمة 8 ضباط بقسم الهرم متهمين بالتسبب فى وفاة متهم محكمة - أرشيفية


كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

تنظر محكمة جنايات الجيزة اليوم الأربعاء أولى جلسات محاكمة 8 ضباط شرطة بقسم شرطة الهرم لاتهامهم بالتسبب فى وفاة شاب أثناء استجوابه.

كانت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات عن ن ربة منزل "جدة الشاب المتوفى" وجدت مقتولة، وسرقت مصوغاتها الذهبية داخل مسكنها بدائرة القسم، وألقى رجال المباحث القبض على حفيد المجنى عليها (الشاب المتوفى) بعدما اشتبه به رجال المباحث فى ارتكاب الجريمة.

وقال الضباط أمام النيابة إن الشاب فارق الحياة أثناء مناقشته أمام رجال المباحث حول قضية مقتل جدته العجوز داخل شقتها بالهرم، وأوضحوا أن الشاب أصيب بحالة تشنجات وإعياء وتم طلب الإسعاف لنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"جنايات الجيزة" تبدأ اليوم محاكمة 8 ضباط بتهمة التسبب فى وفاة شاب بالهرم

الاستئناف تحدد 9 يناير أولى جلسات محاكمة 8 ضباط لاتهامهم بقتل شاب

اخبار الحوادث

حوادث

الهرم

جنايات الجيزة

سرقة

قتل

تعذيب



لا تفوتك
القومى للسكان: زيادة معدل المواليد فى الصعيد بسبب الخصوبة العالية جدا

القومى للسكان: زيادة معدل المواليد فى الصعيد بسبب الخصوبة العالية جدا

أحمد الشيخ لـ"اليوم السابع": أرفض الزمالك.. قميص الأهلي مش كبير عليا.. محمد صلاح فخر مصر.. كوبر يبذل مجهودا خرافيًا مع الفراعنة.. رحلت للاتفاق بناءً على رغبة الأهلى.. وكلمة شرف سبب رفض عرض العين

أحمد الشيخ لـ"اليوم السابع": أرفض الزمالك.. قميص الأهلي مش كبير عليا.. محمد صلاح فخر مصر.. كوبر يبذل مجهودا خرافيًا مع الفراعنة.. رحلت للاتفاق بناءً على رغبة الأهلى.. وكلمة شرف سبب رفض عرض العين

المصريون يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى بالمحافظات لتحرير توكيلات للرئس السيسى للترشح لفترة رئاسة قادمة.. شباب وسيدات وأساتذة جامعة ومنسقين حملات فى أوائل الصفوف.. والأهالى: جئنا لاستكمال مسيرة التنمية

المصريون يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى بالمحافظات لتحرير توكيلات للرئس السيسى للترشح لفترة رئاسة قادمة.. شباب وسيدات وأساتذة جامعة ومنسقين حملات فى أوائل الصفوف.. والأهالى: جئنا لاستكمال مسيرة التنمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة