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الهند تسمح باستثمارات أجنبية بنسبة 49% فى شركة طيران "إير إنديا"

الأربعاء، 10 يناير 2018 06:26 م
الهند تسمح باستثمارات أجنبية بنسبة 49% فى شركة طيران "إير إنديا" طائرات


نيودلهي (أ ف ب)
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يمكن لشركات الطيران الأجنبية شراء 49% من أسهم شركة طيران "إير إنديا" بموجب قانون جديد اقرته الحكومة الاربعاء لانقاذ الشركة التى تعانى من مديونية كبيرة.

 

وهذه الشركة التى كانت تحتكر الرحلات الجوية فى الهند، خسرت تدريجيا حصصها فى السوق لحساب شركات خاصة تنظم رحلات بأسعار زهيدة فى أسواق تشهد نمواً سريعاً فى النقل الجوى.

 

واعلنت الحكومة الهندية فى يونيو تأييدها بيع حصص فى الشركة العامة المعروفة بتأخر رحلاتها او الغائها وخدمتها السيئة.

 

وأقرت الحكومة الأربعاء قانونا يسمح لشركات أجنبية بشراء 49 بالمئة من "اير انديا"، والذى يندرج فى إطار إجراءات تهدف الى تخفيف القيود المتعلقة بالاستثمارات الاجنبية. وقد عمل رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى منذ وصوله الى السلطة فى 2014، على تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار فى الهند.

 

وسمحت الحكومة الهندية بتوظيف استثمارات أجنبية بنسبة مئة فى المئة فى تجارة المفرق، وكانت قبل ذلك تطلب الحصول على موافقتها قبل أى استثمار.

 

سجلت "إير أنديا" خسائر كبيرة فى السنوات العشر الأخيرة ويبلغ دينها 7,67 مليارات دولار، حسب الأرقام الرسمية.

 

وقد حصلت من الحكومة على مساعدة تبلغ 5,8 مليارات دولار لكنها بحاجة الى رساميل اكبر لتواصل نشاطها.

 

يشهد سوق النقل الجوى للركاب فى الهند نموا بحوالى 20% سنوياً ويعد من الاسرع فى العالم.

 

 


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طيران اير انديا

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