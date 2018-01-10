المواطنون بمركز بردين الشرقية يوثقون 173 توكيلا للسيسي





الشرقية - إيمان مهنى

حرر مكتب توثيق بردين في مركز الزقازيق بالشرقية، 173 توكيلا، لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة ثانية.

و شكا المواطنون المترددون علي المكتب، بطء الإجراءات و تعطل أجهزة الكمبيوتر، ذلك بحسب رواية "محمد محمدي" أحد المواطنين الذي تعطل عن توثيق توكيله، مؤكدا لـ"اليوم السابع"، أن المكتب شهد تكدس العشرات من المواطنين من مختلف القري، في حين أن السيستم كان بطئ جدا .

في السياق ذاته، يواصل المواطنون من مختلف المدن و المراكز بمحافظة الشرقية، توافداهم علي مكاتب الشهر العقاري، لتوثيق توكيلات لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية .