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المقاومة الإيرانية: الاحتجاجات فى طهران بدافع ارتفاع الأسعار وتفشى الفساد

الأربعاء، 10 يناير 2018 02:23 م
المقاومة الإيرانية: الاحتجاجات فى طهران بدافع ارتفاع الأسعار وتفشى الفساد مظاهرات إيران


باريس (أ ش أ)
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أكدت مريم رجوى رئيسة المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية اليوم الأربعاء، أن الاحتجاجات الحالية التى بدأت فى "مشهد" ثانى أكبر مدينة فى إيران وسرعان ما انتشرت فى جميع أنحاء البلاد هى بدافع ارتفاع الأسعار والخراب الاقتصادى وتفشى الفساد والاستياء تجاه النظام.

وقالت رجوى - فى تغريدات عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى (تويتر) اليوم - : "إن الانتفاضة الحالية لا ترتبط بأى فصائل النظام الداخلية أو تجمعاته وليس هناك أية أوهام حول الإصلاح أو التغيير التدريجى النابع من الداخل".

وتابعت زعيمة المقاومة الإيرانية - التى تتخذ من باريس مقرا لها - : "لقد لجأت الديكتاتورية الدينية إلى قمع واسع النطاق لمواجهة المتظاهرين، فقد قتلت قوات الحرس الإيرانى 50 شخصا على الأقل وأصابت المئات وبحلول نهاية اليوم التاسع من الاحتجاجات اعتقل 3000 شخص على الأقل وفقا لمصادرنا فى البلاد".

واختتمت رجوى تغريداتها بالقول : "فى ضوء هذا القمع الوحشى يجب على المجتمع الدولى ألا يلزم الصمت ولابد أن يتخذ مجلس الأمن الدولى إجراءات عقابية ضد جرائم النظام وهو ما يطالب به منذ فترة طويلة الشعب الإيرانى والمعارضة".


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