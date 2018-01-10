"المصرية العالمية للطيران" تلغى إقلاع 5 رحلات لظروف التشغيل الخاصة بالشركة

"المصرية العالمية للطيران" تلغى إقلاع 5 رحلات لظروف التشغيل الخاصة بالشركةالأربعاء، 10 يناير 2018 10:29 م
مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق
شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، إلغاء شركة المصرية العالمية للطيران "إحدى شركات الطيران الخاصة منخفضة التكاليف"، 5 رحلات لها من مطار القاهرة لظروف التشغيل الخاصة بتشغيل الشركة.
وتلقت سلطات المطار إخطارا من الشركة يفيد إلغاء رحلة رقم 330 المتجهة إلى شرم الشيخ، ورحلة رقم 320 المتجهة للغردقة، ورحلة رقم 930 المتجهة إلى ميلان، ورحلة رقم 486 المتجهة إلى القصيم، ورحلة رقم 112 المتجهة إلى ينبع.
وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر ركاب تلك الرحلات على متن طائرات أخرى بعد التنسيق مع إدارة الشركة.
إضافة تعليق
كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015
بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة