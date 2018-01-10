"المصرية العالمية للطيران" تلغى إقلاع 5 رحلات لظروف التشغيل الخاصة بالشركة





كتب محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، إلغاء شركة المصرية العالمية للطيران "إحدى شركات الطيران الخاصة منخفضة التكاليف"، 5 رحلات لها من مطار القاهرة لظروف التشغيل الخاصة بتشغيل الشركة.

وتلقت سلطات المطار إخطارا من الشركة يفيد إلغاء رحلة رقم 330 المتجهة إلى شرم الشيخ، ورحلة رقم 320 المتجهة للغردقة، ورحلة رقم 930 المتجهة إلى ميلان، ورحلة رقم 486 المتجهة إلى القصيم، ورحلة رقم 112 المتجهة إلى ينبع.

وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر ركاب تلك الرحلات على متن طائرات أخرى بعد التنسيق مع إدارة الشركة.