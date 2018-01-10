المرور تناشد السائقين الالتزام بالتحويلات المرورية بشارع السودان لمنع الزحام

المرور تناشد السائقين الالتزام بالتحويلات المرورية بشارع السودان لمنع الزحامالأربعاء، 10 يناير 2018 08:19 ص
تحويلات مرورية بشارع السودان-أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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تناشد الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتزام سائقى السيارات بالتحويلات المرورية التى أعدتها الإدارة لمنع ظهور أى كثافات مرورية بشارع السودان بسبب إنشاء محطتى مترو الكيت كات والسودان، حيث يسلك القادم من شارع السودان اتجاه ميدان الكيت كات بالدخول يمينا من شارع الملكة زبيدة ومنه يسارا إلى شارع العلمين البديل الموازى لشارع السودان اتجاه شارع عمر طوسون للدخول لمعهد القلب أو استكماله حتى الخروج لميدان الكيت كات مع نشر رجال المرور بمنطقة الأعمال لملاحظة حركة السيارات.
كما تهيب إدارة المرور بالقادم من شارع الكورنيش ومناطق إمبابة ومتجه لمحكمة شمال الجيزة ومعهد القلب ومستشفى إمبابة العام الدخول يمينا من شارع المحطة ثم شارع السواحل وصولا الى محكمة شمال الجيزة حثى شارع رشيد، ثم يسارا لشارع العلمين ومنه اتجاه مناطق التحويلة المرورية وميدان الكيت كات، وعلى القادم من الكورنيش من مناطق العجوزة اتجاه معهد القلب ومستشفى إمبابة العام يسلك شارع محمد رشدى مباشرة لمعهد القلب ومنه لشارع عمر طوسون ومناطق التحويلة.
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