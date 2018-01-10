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"المرور" تغلق طريق إسكندرية الصحراوى بسبب الشبورة المائية

الأربعاء، 10 يناير 2018 08:15 ص
"المرور" تغلق طريق إسكندرية الصحراوى بسبب الشبورة المائية الشبورة المائية تغطى الطرق - صورة أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور طريق إسكندرية الصحراوى بسبب انعدام الرؤية وتهيب إدارة المرور بتوخى الحذر أثناء القيادة.
 
 
كانت المتابعات الميدانية رصدت انعدام الرؤية أمام قائدى السيارات بسبب شبورة كثيفة تحجب الرؤية أمامهم فى الطريق وعلى الفور تم غلق الطريق الصحراوى لانعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية.
 
 

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