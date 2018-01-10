المرور تشن حملات على سيارات النقل لتحميلها الركاب بالصندوق الخلفى

المرور تشن حملات على سيارات النقل لتحميلها الركاب بالصندوق الخلفىالأربعاء، 10 يناير 2018 08:41 ص
حملة مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق بناء على تعليمات اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات لتأمين الرحلات وتكثيف الحملات على سيارات النقل مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفى و حملات الرادار والكشف عن الاطارات والكشف عن متعاطي المواد المخدرة اثناء القيادة.
ياتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية والتواجد الميداني علي الطرق الرئيسة تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.
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