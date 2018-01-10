video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 10 يناير 2018 10:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المرور تشن حملات على سيارات النقل لتحميلها الركاب بالصندوق الخلفى

الأربعاء، 10 يناير 2018 08:41 ص
المرور تشن حملات على سيارات النقل لتحميلها الركاب بالصندوق الخلفى حملة مرورية - صورة أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق بناء على تعليمات اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات لتأمين الرحلات وتكثيف الحملات على سيارات النقل مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفى و حملات الرادار والكشف عن الاطارات والكشف عن متعاطي المواد المخدرة اثناء القيادة.
 
ياتى ذلك فى  إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية والتواجد الميداني علي الطرق الرئيسة تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. حملات مرورية مكثفة بالطرق السريعة والمحاور الرئيسية لضبط المخالفين

تحرير 1468 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الطرق السريعة

المرور

حملة مرورية

سيارات النقل

الصندوق الخلفى



لا تفوتك
القومى للسكان: زيادة معدل المواليد فى الصعيد بسبب الخصوبة العالية جدا

القومى للسكان: زيادة معدل المواليد فى الصعيد بسبب الخصوبة العالية جدا

أحمد الشيخ لـ"اليوم السابع": أرفض الزمالك.. قميص الأهلي مش كبير عليا.. محمد صلاح فخر مصر.. كوبر يبذل مجهودا خرافيًا مع الفراعنة.. رحلت للاتفاق بناءً على رغبة الأهلى.. وكلمة شرف سبب رفض عرض العين

أحمد الشيخ لـ"اليوم السابع": أرفض الزمالك.. قميص الأهلي مش كبير عليا.. محمد صلاح فخر مصر.. كوبر يبذل مجهودا خرافيًا مع الفراعنة.. رحلت للاتفاق بناءً على رغبة الأهلى.. وكلمة شرف سبب رفض عرض العين

المصريون يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى بالمحافظات لتحرير توكيلات للرئس السيسى للترشح لفترة رئاسة قادمة.. شباب وسيدات وأساتذة جامعة ومنسقين حملات فى أوائل الصفوف.. والأهالى: جئنا لاستكمال مسيرة التنمية

المصريون يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى بالمحافظات لتحرير توكيلات للرئس السيسى للترشح لفترة رئاسة قادمة.. شباب وسيدات وأساتذة جامعة ومنسقين حملات فى أوائل الصفوف.. والأهالى: جئنا لاستكمال مسيرة التنمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة