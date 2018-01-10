المرور تتصدى للفوضى وتحرر 422 مخالفة متنوعة بـ6 أكتوبر





كتب عبد الرحمن سيد

تستكمل الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، من ضبط 422 مخالفة مرورية متنوعة، منها 213 مخالفة نموذج 125 و 19 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 12 مركبة توك توك وضبط 17 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.