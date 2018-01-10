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"المرور" تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1035 مركبة مخالفة بالمحافظات

الأربعاء، 10 يناير 2018 01:00 ص
"المرور" تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1035 مركبة مخالفة بالمحافظات المرور - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.

وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 1035 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 456 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.

 


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