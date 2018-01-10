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الأربعاء، 10 يناير 2018 12:27 م
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المركزى للإحصاء: معدل التضخم يسجل 30.7% خلال عام 2017

الأربعاء، 10 يناير 2018 09:12 ص
المركزى للإحصاء: معدل التضخم يسجل 30.7% خلال عام 2017 أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء


(أ ش أ)
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضى بنحو 0.2% مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه ليبلغ 266.8 نقطة وهو أقل مستوى له منذ نوفمبر 2015 .مشيرا إلى أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2017 سجل 30.7 % مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2016.

وأوضح جهاز الاحصاء - فى نشرته الشهرية، أن معدل التضخم على أساس سنوى زاد ليبلغ 22.3% مقارنة بشهر ديسمبر 2016 .

وبين أن أسعار الطعام والشراب تراجعت خلال الشهر الماضى بنحو 0.4% مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه ،فى حين إرتفعت بنحو 25.3 % مقارنة بشهر ديسمبر 2016.

وفى الحضر،تراجع معدل التضخم فى ديسمبر الماضى بنحو 0.2 % مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه ليبلغ 258 نقطة،وعلى اساس سنوى زاد بنحو 21.9 % مقارنة بالشهر المناظر من عام 2016،وفى الريف انخفض معدل التضخم بنحو 0.2% مقارنة بالشهر السابق عليه ليبلغ 277.2 نقطة ،وزاد على أساس سنوى ليسجل 22.8 % مقارنة بشهر ديسمبر 2016 .

 


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