المركزى للإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوى خلال ديسمبر لـ 22.3%





كتبت- هبة حسام

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم السنوى لشهر ديسمبر لـ (22.3%)، مقابل 26.7% معدل التضخم السنوى لشهـــر نوفمبر 2017.

جدير بالذكر، أن معدل التضخم يعد الأقل منذ نوفمبر 2016، والذى سجل معدل تضخم بـ 20.2%.

وعلى المستوى الشهرى، قال الجهاز فى بيان له اليوم الأربعاء، إنه بلغ الرقـم القيـاسـى العــام لأسعــار المستهلكين لإجمــالـى الجمهوريـة ( 266.8 ) لشهـر ديسمبر 2017، مسجـلاً انخفاضاً قـــدره (- 0.2% ) عـن شهــر نوفمبر 2017، وهو أقل معدل منذ نوفمبر 2015 والذى سجل (- 0.3%).

وترجع أسباب هــذا الانخفاض إلى تراجع أسعـــار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (- 1.6%) ومجموعة الخضروات بنسبة (- 0.5 %) ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (- 1.1%)، هذا بالرغم من ارتفـاع مجموعة الفواكة بنسبة ( 2.8%) ومجمـوعة الزيــوت والدهـــون بنسبة (0.3% ).