المالية: استمرار انحسار معدل التضخم ووصوله إلى 10-12% فى 2018





رويترز

توقع وزير المالية المصرى عمرو الجارحى اليوم الأربعاء استمرار انحسار معدل التضخم ووصوله إلى 10-12 بالمئة فى 2018.

تأتى تصريحات الجارحى لرويترز بعدما أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هبوط التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى المدن فى ديسمبر إلى 21.9 بالمئة مقارنة مع 26 بالمئة فى نوفمبر.

وارتفع التضخم إلى مستوى قياسى فى يوليو بفعل خفض دعم الوقود والطاقة من قبل الحكومة.

وعلى أساس شهرى تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين فى المدن لتتحول إلى 0.2- بالمئة من واحد بالمئة فى نوفمبر.

وتخلت مصر التى تعتمد على الواردات عن ربط عملتها بالدولار فى نوفمبر 2016 وانخفضت قيمة العملة بشدة منذ ذلك الحين إلى نحو النصف.