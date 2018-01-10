المالية: استمرار انحسار معدل التضخم ووصوله إلى 10-12% فى 2018

المالية: استمرار انحسار معدل التضخم ووصوله إلى 10-12% فى 2018الأربعاء، 10 يناير 2018 08:11 ص
رويترز
توقع وزير المالية المصرى عمرو الجارحى اليوم الأربعاء استمرار انحسار معدل التضخم ووصوله إلى 10-12 بالمئة فى 2018.
تأتى تصريحات الجارحى لرويترز بعدما أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هبوط التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى المدن فى ديسمبر إلى 21.9 بالمئة مقارنة مع 26 بالمئة فى نوفمبر.
وارتفع التضخم إلى مستوى قياسى فى يوليو بفعل خفض دعم الوقود والطاقة من قبل الحكومة.
وعلى أساس شهرى تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين فى المدن لتتحول إلى 0.2- بالمئة من واحد بالمئة فى نوفمبر.
وتخلت مصر التى تعتمد على الواردات عن ربط عملتها بالدولار فى نوفمبر 2016 وانخفضت قيمة العملة بشدة منذ ذلك الحين إلى نحو النصف.
أحمد الشيخ لـ"اليوم السابع": أرفض الزمالك.. قميص الأهلي مش كبير عليا.. محمد صلاح فخر مصر.. كوبر يبذل مجهودا خرافيًا مع الفراعنة.. رحلت للاتفاق بناءً على رغبة الأهلى.. وكلمة شرف سبب رفض عرض العين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
زيزو
21% مازال مرتفعا وسيرتفع تانى بعد رفع اسعار الطاقة والمحروقات فى يوليو!!
كيف شسينخفض ل10% وهو الان 21% وسيتم رفع اسعار المحروقات والكهرباء والماء والغاز وعليه سيرتفع النقل والمواصلات واسعار جميع المنتجات، الا فى حالة واحدة فقط ان ينخفض الدولار امام الجنيه 20% مثلا يعنى يبقى ب14 جنيه ، وده مش باينله انخفاض لهذه الدرجة، اللى فاهم يفهمنا هاينخفض ازاى؟؟!!!