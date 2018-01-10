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الأربعاء، 10 يناير 2018 12:31 م
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المالية: استمرار انحسار معدل التضخم ووصوله إلى 10-12% فى 2018

الأربعاء، 10 يناير 2018 08:11 ص
المالية: استمرار انحسار معدل التضخم ووصوله إلى 10-12% فى 2018 وزير المالية المصرى عمرو الجارحى


رويترز
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توقع وزير المالية المصرى عمرو الجارحى اليوم الأربعاء استمرار انحسار معدل التضخم ووصوله إلى 10-12 بالمئة فى 2018.

تأتى تصريحات الجارحى لرويترز بعدما أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هبوط التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى المدن فى ديسمبر إلى 21.9 بالمئة مقارنة مع 26 بالمئة فى نوفمبر.

وارتفع التضخم إلى مستوى قياسى فى يوليو بفعل خفض دعم الوقود والطاقة من قبل الحكومة.

وعلى أساس شهرى تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين فى المدن لتتحول إلى 0.2- بالمئة من واحد بالمئة فى نوفمبر.

وتخلت مصر التى تعتمد على الواردات عن ربط عملتها بالدولار فى نوفمبر 2016 وانخفضت قيمة العملة بشدة منذ ذلك الحين إلى نحو النصف.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

زيزو

21% مازال مرتفعا وسيرتفع تانى بعد رفع اسعار الطاقة والمحروقات فى يوليو!!

كيف شسينخفض ل10% وهو الان 21% وسيتم رفع اسعار المحروقات والكهرباء والماء والغاز وعليه سيرتفع النقل والمواصلات واسعار جميع المنتجات، الا فى حالة واحدة فقط ان ينخفض الدولار امام الجنيه 20% مثلا يعنى يبقى ب14 جنيه ، وده مش باينله انخفاض لهذه الدرجة، اللى فاهم يفهمنا هاينخفض ازاى؟؟!!!

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