القومى للمرأة يطلق برنامج "معا لنبقى" 20 يناير لتوعية المقبلين على الزواج

كتب محمود راغب

يطلق المجلس القومى للمرأة برنامجا توعويا للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا 20 يناير الحالى، تحت عنوان "معا لنبقى"، حيث يتضمن البرنامج 3 كورسات مكثفة مدعومة بالكامل من المجلس القومى للمرأة للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا.

ويشمل محتوى البرنامج 3 كورسات مكثفة، الكورس الأول "أنا وأنا.. إزاى أفهم نفسى"، الكورس الثانى "هو وهى"، والكورس الثالث "هى وهو وهما (الأطفال - العيلة)".

وتعد المبادرة بمثابة برنامج توعوى مكثف للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، لتوضيح المفاهيم المهمة لتكوين أسرة ناجحة وفاعلة وسعيدة ومنتجة.