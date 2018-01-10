القومى للمرأة يطلق برنامج "معا لنبقى" 20 يناير لتوعية المقبلين على الزواج

القومى للمرأة يطلق برنامج "معا لنبقى" 20 يناير لتوعية المقبلين على الزواجالأربعاء، 10 يناير 2018 01:00 ص
الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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يطلق المجلس القومى للمرأة برنامجا توعويا للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا 20 يناير الحالى، تحت عنوان "معا لنبقى"، حيث يتضمن البرنامج 3 كورسات مكثفة مدعومة بالكامل من المجلس القومى للمرأة للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا.
ويشمل محتوى البرنامج 3 كورسات مكثفة، الكورس الأول "أنا وأنا.. إزاى أفهم نفسى"، الكورس الثانى "هو وهى"، والكورس الثالث "هى وهو وهما (الأطفال - العيلة)".
وتعد المبادرة بمثابة برنامج توعوى مكثف للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، لتوضيح المفاهيم المهمة لتكوين أسرة ناجحة وفاعلة وسعيدة ومنتجة.
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