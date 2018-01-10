video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 10 يناير 2018 10:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القومى للمرأة يطلق برنامج "معا لنبقى" 20 يناير لتوعية المقبلين على الزواج

الأربعاء، 10 يناير 2018 01:00 ص
القومى للمرأة يطلق برنامج "معا لنبقى" 20 يناير لتوعية المقبلين على الزواج الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة


كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يطلق المجلس القومى للمرأة برنامجا توعويا للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا 20 يناير الحالى، تحت عنوان "معا لنبقى"، حيث يتضمن البرنامج 3 كورسات مكثفة مدعومة بالكامل من المجلس القومى للمرأة للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا.

ويشمل محتوى البرنامج 3 كورسات مكثفة، الكورس الأول "أنا وأنا.. إزاى أفهم نفسى"، الكورس الثانى "هو وهى"، والكورس الثالث "هى وهو وهما (الأطفال - العيلة)".

وتعد المبادرة بمثابة برنامج توعوى مكثف للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، لتوضيح المفاهيم المهمة لتكوين أسرة ناجحة وفاعلة وسعيدة ومنتجة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة النيل الأهلية تتسلم غدا المبنى الأكاديمى من مدينة زويل

أول نائب لورد مصرى لمقاطعة بريطانية لـ "اليوم السابع": اختيارى تكريم لكل المصريين.. تنصيبى رسميا 20 يناير بالزى العسكرى.. ناصر فؤاد: بكل وجدانى أؤيد الرئيس السيسى.. و"شعبية محمد صلاح زى شعبية ملكة إنجلترا"

وزارة الهجرة تنجح فى حل أزمة 6 غواصين مصريين بالسعودية‎

القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مايا مرسى

القبلين على الزواج



لا تفوتك
القومى للسكان: زيادة معدل المواليد فى الصعيد بسبب الخصوبة العالية جدا

القومى للسكان: زيادة معدل المواليد فى الصعيد بسبب الخصوبة العالية جدا

أحمد الشيخ لـ"اليوم السابع": أرفض الزمالك.. قميص الأهلي مش كبير عليا.. محمد صلاح فخر مصر.. كوبر يبذل مجهودا خرافيًا مع الفراعنة.. رحلت للاتفاق بناءً على رغبة الأهلى.. وكلمة شرف سبب رفض عرض العين

أحمد الشيخ لـ"اليوم السابع": أرفض الزمالك.. قميص الأهلي مش كبير عليا.. محمد صلاح فخر مصر.. كوبر يبذل مجهودا خرافيًا مع الفراعنة.. رحلت للاتفاق بناءً على رغبة الأهلى.. وكلمة شرف سبب رفض عرض العين

المصريون يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى بالمحافظات لتحرير توكيلات للرئس السيسى للترشح لفترة رئاسة قادمة.. شباب وسيدات وأساتذة جامعة ومنسقين حملات فى أوائل الصفوف.. والأهالى: جئنا لاستكمال مسيرة التنمية

المصريون يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى بالمحافظات لتحرير توكيلات للرئس السيسى للترشح لفترة رئاسة قادمة.. شباب وسيدات وأساتذة جامعة ومنسقين حملات فى أوائل الصفوف.. والأهالى: جئنا لاستكمال مسيرة التنمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة