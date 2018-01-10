"القومى للسكان": الإعلام ركيزة أساسية لمحاربة أسباب الزيادة السكانية

"القومى للسكان": الإعلام ركيزة أساسية لمحاربة أسباب الزيادة السكانيةالأربعاء، 10 يناير 2018 04:00 ص
الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان، أن الإعلام أداة قوية لمحاربة أسباب الزيادة السكانية، مؤكدًا ضرورة أن تتبنى الدولة والقطاع الخاص برامج توعوية هامة للقضاء على الزيادة السكانية .
وقال الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، إن الزيادة السكانية لها مخاطر كبيرة جدًا على الاقتصاد القومى، وينبغى التحرك للحد من آثارها خلال السنوات المقبلة.
وأضاف الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان، أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات فاعلة مرتكزين فيها إلى وسائل الإعلام المختلفة للتوعية بالظواهر الاجتماعية المختلفة، التى تؤثر فى سلوك المواطن وتدفعه إلى زيادة عدد مواليده.
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