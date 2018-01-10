القوات العراقية تدمر 4 مستودعات لـ "داعش" بين محافظتى ديالى وصلاح الدين





بغداد (أ ش أ)

تمكنت القوات الأمنية العراقية، من تدمير أربع مضافات مستودعات لتنظيم داعش خلال عملية أمنية فى منطقة مطيبيجة بين محافظتى ديالى وصلاح الدين.

وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقى (واع) اليوم الأربعاء، أن قوة أمنية مشتركة من شرطة ديالى وبالاشتراك مع الحشد العشائرى نفذت عملية أمنية فى منطقة مطيبيجة الواقعة على الحدود الادارية مع محافظة صلاح الدين وشملت مناطق سد العظيم والبوطلحة وشاكر الحاج وهيب وقرية أم تليل والبوعود والبوجمعة.

وأوضح البيان أن العملية الأمنية أسفرت عن تدمير أربع مضافات لعصابات داعش الارهابية تحتوى على مواد غذائية وضبط 10 صواريخ قاذفة ورفع ومعالجة 12 عبوة ناسفة وضبط جثتين لإرهابيين مقتولين خلال العملية.

وفى السياق، عثرت القوات الأمنية العراقية، على 25 عبوة ناسفة و39 قنبرة هاون فى أطراف بغداد.

وذكرت قيادة عمليات بغداد – فى بيان- أن القوات الأمنية مستمرة فى تنفيذ واجباتها اليومية فى ملاحقة عصابات (داعش) الارهابية وتطهير المناطق من المخلفات الحربية ضمن كافة قواطع العمليات، موضحة أن القوات تمكنت من تنفيذ عدد من واجبات التحرى والتفتيش فى مناطق البحيرات، الحلابسة، الشيحة، السعدان، العليمية ضمن قواطع شمال وغرب وجنوب بغداد، وعثرت على 25 عبوة ناسفة، وصاروخ محلى الصنع و39 قنبرة هاون مختلفة العيار من مخلفات عصابات داعش الارهابية، تم تفجيرها موقعياً وبدون اضرار".

وأشار البيان إلى انه تم القاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة.

من جهته أكد قائد عمليات دجلة بالعراق الفريق الركن مزهر العزاوى، اليوم الأربعاء، استمرار عمليات تعقب خلايا تنظيم "داعش" الإرهابى على الحدود بين محافظت ديالى وصلاح الدين.

وقال العزاوى -فى تصريح لقناة (السومرية نيوز)- إن عمليات تعقب خلايا داعش فى حوض الميتة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين وصولا إلى المطيبيجة مستمرة لليوم الثالث على التوالى من قبل القطعات العسكرية والحشد الشعبى وبإسناد من قبل طيران الجيش وفق الأهداف المرسومة لها.

وأضاف العزاوى أن "القوات الأمنية دمرت ثلاث مضافات وضبطت مستودعين للعتاد والمتفجرات بالإضافة إلى تدمير زورقين لداعش".

وأعلنت عمليات دجلة الاثنين الماضى، انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا "داعش" فى الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين.