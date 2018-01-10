video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 10 يناير 2018 01:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

القوات العراقية تدمر 4 مستودعات لـ "داعش" بين محافظتى ديالى وصلاح الدين

الأربعاء، 10 يناير 2018 11:17 ص
القوات العراقية تدمر 4 مستودعات لـ "داعش" بين محافظتى ديالى وصلاح الدين الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية


بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

تمكنت القوات الأمنية العراقية، من تدمير أربع مضافات مستودعات لتنظيم داعش خلال عملية أمنية فى منطقة مطيبيجة بين محافظتى ديالى وصلاح الدين.

وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقى (واع) اليوم الأربعاء، أن قوة أمنية مشتركة من شرطة ديالى وبالاشتراك مع الحشد العشائرى نفذت عملية أمنية فى منطقة مطيبيجة الواقعة على الحدود الادارية مع محافظة صلاح الدين وشملت مناطق سد العظيم والبوطلحة وشاكر الحاج وهيب وقرية أم تليل والبوعود والبوجمعة.

وأوضح البيان أن العملية الأمنية أسفرت عن تدمير أربع مضافات لعصابات داعش الارهابية تحتوى على مواد غذائية وضبط 10 صواريخ قاذفة ورفع ومعالجة 12 عبوة ناسفة وضبط جثتين لإرهابيين مقتولين خلال العملية.

وفى السياق، عثرت القوات الأمنية العراقية، على 25 عبوة ناسفة و39 قنبرة هاون فى أطراف بغداد.

وذكرت قيادة عمليات بغداد – فى بيان- أن القوات الأمنية مستمرة فى تنفيذ واجباتها اليومية فى ملاحقة عصابات (داعش) الارهابية وتطهير المناطق من المخلفات الحربية ضمن كافة قواطع العمليات، موضحة أن القوات تمكنت من تنفيذ عدد من واجبات التحرى والتفتيش فى مناطق البحيرات، الحلابسة، الشيحة، السعدان، العليمية ضمن قواطع شمال وغرب وجنوب بغداد، وعثرت على 25 عبوة ناسفة، وصاروخ محلى الصنع و39 قنبرة هاون مختلفة العيار من مخلفات عصابات داعش الارهابية، تم تفجيرها موقعياً وبدون اضرار".

وأشار البيان إلى انه تم القاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة.

من جهته أكد قائد عمليات دجلة بالعراق الفريق الركن مزهر العزاوى، اليوم الأربعاء، استمرار عمليات تعقب خلايا تنظيم "داعش" الإرهابى على الحدود بين محافظت ديالى وصلاح الدين.

وقال العزاوى -فى تصريح لقناة (السومرية نيوز)- إن عمليات تعقب خلايا داعش فى حوض الميتة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين وصولا إلى المطيبيجة مستمرة لليوم الثالث على التوالى من قبل القطعات العسكرية والحشد الشعبى وبإسناد من قبل طيران الجيش وفق الأهداف المرسومة لها.

وأضاف العزاوى أن "القوات الأمنية دمرت ثلاث مضافات وضبطت مستودعين للعتاد والمتفجرات بالإضافة إلى تدمير زورقين لداعش".

وأعلنت عمليات دجلة الاثنين الماضى، انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا "داعش" فى الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش العراقى والحشد الشعبى يكملان تطهير وادى زغيتون غرب كركوك

الجيش العراقى: تدمير معمل لتصنيع القنابل تابع لتنظيم داعش شمال بعقوبة

الجيش العراقى يدمر منظومة إنترنت داعش شمال شرق ديالى

مقتل جنديين بالجيش العراقى فى انفجار عبوة ناسفة جنوبى كركوك

الجيش العراقى

العراق

اخبار العرب

داعش

القوات العراقيه

ديالى



لا تفوتك
القومى للسكان: زيادة معدل المواليد فى الصعيد بسبب الخصوبة العالية جدا

القومى للسكان: زيادة معدل المواليد فى الصعيد بسبب الخصوبة العالية جدا

أحمد الشيخ لـ"اليوم السابع": أرفض الزمالك.. قميص الأهلي مش كبير عليا.. محمد صلاح فخر مصر.. كوبر يبذل مجهودا خرافيًا مع الفراعنة.. رحلت للاتفاق بناءً على رغبة الأهلى.. وكلمة شرف سبب رفض عرض العين

أحمد الشيخ لـ"اليوم السابع": أرفض الزمالك.. قميص الأهلي مش كبير عليا.. محمد صلاح فخر مصر.. كوبر يبذل مجهودا خرافيًا مع الفراعنة.. رحلت للاتفاق بناءً على رغبة الأهلى.. وكلمة شرف سبب رفض عرض العين

المصريون يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى بالمحافظات لتحرير توكيلات للرئس السيسى للترشح لفترة رئاسة قادمة.. شباب وسيدات وأساتذة جامعة ومنسقين حملات فى أوائل الصفوف.. والأهالى: جئنا لاستكمال مسيرة التنمية

المصريون يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى بالمحافظات لتحرير توكيلات للرئس السيسى للترشح لفترة رئاسة قادمة.. شباب وسيدات وأساتذة جامعة ومنسقين حملات فى أوائل الصفوف.. والأهالى: جئنا لاستكمال مسيرة التنمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة