القوات الإسرائيلية تحاصر نابلس بعد مقتل مستوطن (صور)





غزة (أ ش أ)

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلى عددا من المدن فى محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة بحثا عن المسئول عن الهجوم الذى وقع الليلة الماضية والذى أسفر عن مقتل أحد المستوطنين يدعى رازئيل شيبح.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية اليوم أن نحو 100 فلسطينى كانوا يلقون الحجارة ومواد ثقيلة ويحرقون الإطارات وحاويات القمامة، وردت قوات الجيش الإسرائيلى بإطلاق النار عليهم.

من جانبه، قرر قائد المنطقة الوسطى فى الجيش الإسرائيلى الميجور جنرال رونى نوما بعد تقييم الوضع فى أعقاب هجوم إطلاق النار الذى أسفر عن مقتل المستوطن الإسرائيلي، إجراء عمليات تفتيش كاملة على جميع نقاط الدخول والخروج فى نابلس، وتم الدفع بمزيد من القوات إلى المنطقة مع انتشار واسع النطاق وإقامة نقاط تفتيش بالقرب من مكان الهجوم.



قوات الاحتلال تحاصر نابلس بعد مقتل مستوطن



كمين أمنى للاحتلال قرب نابلس عقب مقتل مستوطن إسرائيلى



تشديدات أمنية للاحتلال عقب مقتل مستوطن إسرائيلى



نقطة تفتيش للاحتلال عقب مقتل مستوطن إسرائيلى



زحام مرورى عقب إغلاق إسرائيل الطريق بسبب مقتل مستوطن