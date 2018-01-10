القبض على طفل حدث سرق سيارة بشبين القناطر

اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية
القليوبية-نيفين طه
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ألقت مباحث القليوبية القبض على طفل "حدث " 8 سنوات غافل صاحب سيارة، أثناء لعب الكرة وسرق سيارته وفر هاربا، وتمكنت الخدمات الأمنية بشبين القناطر من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
وتلقى الرائد محمد السايح رئيس مباحث شببن القناطر، إخطارا بإنه حال مرور النقيب محمد سلام ضابط مباحث شبين القناطر، لتفقد الحالة الأمنية بعرب الصوالحة تمكن من ضبط الطفل "عبد المنعم.ع" 8 سنوات حال قيادته السيارة 5276 د ل ط ماركة إسبرانزا موديل 2009، وبمناقشته قرر إنه غافل قائدها وسرقها من منطقة ورش أبوزعبل بالخانكة.
أخطر اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية الذى وجه بسرعة كشف غموض الواقعة، وتشكل فريق بحث قاده اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، حيث تبين أن السيارة ملك " يسرى ع" 38 سنة سائق قطار، وأن المتهم استغل لعب صاحب السيارة كرة القدم بمركز شباب ورش أبوزعبل وتركه متعلقاته على أحد كراسى الملعب، واستولى المتهم على المفاتيح، وتوجه لمحل سكنة بعرب الصوالحة، حيث تمكنت أجهزة الأمن من ضبطه وتولت النيابة التحقيق.
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