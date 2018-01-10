video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 10 يناير 2018 11:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على طفل حدث سرق سيارة بشبين القناطر

الأربعاء، 10 يناير 2018 05:04 م
القبض على طفل حدث سرق سيارة بشبين القناطر اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية


القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق

ألقت مباحث القليوبية القبض على طفل "حدث " 8 سنوات غافل صاحب سيارة، أثناء لعب الكرة وسرق سيارته وفر هاربا، وتمكنت الخدمات الأمنية بشبين القناطر من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
وتلقى الرائد محمد السايح رئيس مباحث  شببن القناطر، إخطارا بإنه حال مرور النقيب محمد سلام ضابط مباحث شبين القناطر، لتفقد الحالة الأمنية بعرب الصوالحة تمكن من ضبط الطفل "عبد المنعم.ع" 8 سنوات حال قيادته السيارة 5276 د ل ط ماركة إسبرانزا موديل 2009، وبمناقشته قرر إنه غافل قائدها وسرقها من منطقة ورش أبوزعبل بالخانكة.
 
أخطر اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية الذى وجه بسرعة كشف غموض الواقعة، وتشكل فريق بحث قاده اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، حيث تبين أن السيارة ملك " يسرى ع" 38 سنة سائق قطار، وأن المتهم استغل لعب صاحب السيارة كرة القدم بمركز شباب ورش أبوزعبل وتركه متعلقاته على أحد كراسى الملعب، واستولى المتهم على المفاتيح، وتوجه لمحل سكنة بعرب الصوالحة، حيث تمكنت أجهزة الأمن من ضبطه وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة قتلة عروس بنها لرد هيئة المحكمة

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

اخبار الحوادث



لا تفوتك
جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة