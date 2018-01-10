العفو الدولية تطالب إيران بالتحقيق فى وفاة معتقلين

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طالبت منظمة العفو الدولية، إيران بالتحقيق فى تقارير تحدثت عن وفاة 5 من معتقلى الاحتجاجات تعذيبا فى سجونها.

كما طالبت المنظمة - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الأربعاء - السلطات الإيرانية باتخاذ إجراءات لمنع تكرار ذلك وحماية المعتقلين.

وأكد النائب فى البرلمان الإيرانى محمود صادقى، صحة التقارير حول مقتل أحد الطلاب المتظاهرين بسجن "إفين" فى طهران.

وجاءت تأكيدات النائب الإيرانى غداة تحذير من عضو مجلس بلدية طهران ناهيد خدا كرمى حول تكرار أحداث سجن "كهريزك" فى شرق طهران عام 2009 التى قتل فيها 4 متظاهرين، إضافة إلى انتحار طبيب السجن.

وكانت المحامية الإيرانية نسرين ستودة أعلنت -أمس الثلاثاء- عن ارتفاع عدد القتلى من المحتجين الذين تم اعتقالهم مؤخرا فى إيران إلى 5 أشخاص قضوا فى معتقلات طهران وديزفول وأراك بسب تعذيب السلطات الأمنية لهم.