العاهل البحرينى يشيد بدور أمير الكويت فى تطوير العلاقات بين البلدين





(أ ش أ)

أعرب العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الأربعاء، عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية والروابط الراسخة التى تجمع البحرين والكويت، مشيداً بالدور الريادى الذى يضطلع به أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر فى تطوير العلاقات البحرينية - الكويتية وخدمة القضايا العربية والإسلامية.

جاء ذلك خلال استقبال الملك حمد، للشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الدفاع الكويتى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية، حيث أكد العاهل البحرينى أن تبادل مثل هذه الزيارات على المستوى الرسمى له دور كبير فى تعزيز التعاون والتنسيق الثنائى بما يضمن تحقيق المصالح والأهداف المشتركة.

من جانبه أعرب وزير الدفاع الكويتي، عن تقديره للملك حمد على حرصه واهتمامه بتطوير العلاقات البحرينية - الكويتية بما يلبى تطلعات الشعبين الشقيقين.

يذكر أن وزير الدفاع الكويتى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح قد بدأ اليوم زيارة إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني؛ بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيدها بين البلدين.