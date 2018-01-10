الطفل عريس كفر الشيخ: وافقت على الخطوبة إرضاء لوالدتى بعد إصابتها بجلطة

الطفل عريس كفر الشيخ: وافقت على الخطوبة إرضاء لوالدتى بعد إصابتها بجلطةالأربعاء، 10 يناير 2018 06:18 م
خطوبه طفليين
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال محمد جابر الفطرانى - الطفل عريس كفر الشيخ - 13 سنة، إنه وافق على خطبته من ابنة خالته "حبيبة"، إرضاء لوالدته المصابة بجلطة فى المخ، ولا ترى بعينيها لوجود ورم بالعين.
وأضاف الفطرانى، لـ"اليوم السابع"، أنا سعيد بخطبتى من ابنة خالتى التى سأتزوجها وقت تخطينا سن الزواج، مستطردا: لم أجد وسيلة لإسعاد والدتى فى مرضها إلا الموافقة على طلبها.
يذكر أن، صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بكفر الشيخ تداولت صورا لحفل خطوبة طفل وطفلة وهما ابنا خالة، واعتبر الأهالى كفر الشيخ، أن ما جرى قرار جرىء من أسرة الطفلين، استمرارًا لزواج القاصرات الذى اشتهرت به عدد من أهالى قرى كفر الشيخ.
الطفلان العروسان
الطفلان اثناء الحفل المقتصر على الاسرة
الطفلان الصغيران
الطفلان اثناء الحفل
جانب من الصور
الشبكة
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