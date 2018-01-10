الشهر العقارى عن "توكيل الرئاسة": نواجه مشاكل بالدعم الفنى والإقبال يتزايد





كتبت هدى أبو بكر

قال الدكتور أشرف فليفل عضو مجلس إدارة نادى أعضاء الشهر العقارى ، إن الإقبال على مكاتب الشهر العقارى لاستخراج نماذج تأييدات مرشحى الرئاسة بدأ يتزايد فى اليوم الثانى، مشيرا إلى أن ضعف الإقبال فى اليوم الأول يرجع لعدم معرفة كثير من المواطنين، فى حين الأقبال فى اليوم الثانى بدى متوسطا، وهناك ازدحام فى بعض المكاتب ببعض المحافظات.

وأضاف فليفل فى تصريح لـ"اليوم السابع"، ان أهم المشكلات التى تواجه مكاتب الشهر العقرى هى مشكلة الدعم الفنى وتعطل أجهزة التابلت، حيث وقعت أعطال فى بعض الأجهزة ما يؤدى لتوقف العمل بالمكاتب لحين إصلاحها.

وعن التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات قال، هناك تواصل بالفعل ولكن هذا التواصل لا يمكنه حل مشكلة عطل الجهاز، فالأمر يحتاج إلى متخصصين، وأعضاء الشهر العقارى أعضاء فانونيين لا يجدون التعامل مع الأجهزة حال تعطلها.

وتابع ، كان من المفترض أن يكون فى كل منطقة جغرافية فنى أو اثنين من أجل حل هذه المشاكل ، حتى لا تتعطل المكاتب عن العمل، حيث أن تعطل الأجهزة يتسبب فى الزحام بالمكاتب، وبالتالى يتذمر المواطنون من الأمر.

وأشار فليفل إلى أن مساعد وزير العدل كان قد أخطر جميع مكاتب الشهر العقارى بزيادة ساعات العمل حتى الساعة السادسة مساء ، ويبدأ العمل من الثامنة والنصف صباحا، مضيفا أن ساعات العمل الطبيعية كانت حتى الرابعة والنصف عصرا.

وحول الإحصائيات المتعلقة بالتوكيلات فى أول يومين قال:إنهم غير مختصين بالحديث عن الإحصائيات والأرقام ، وأن الجهة المختصة بالحديث فى هذا الأمر هى الهيئة الوطنية للانتخابات.