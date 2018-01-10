الشرطة الدنماركية تشدد اجراءاتها الأمنية بمحيط السفارة الأمريكية فى كوبنهاجن





كوبنهاجن (رويترز)

قالت الشرطة الدنماركية، اليوم الأربعاء، إن فريق إبطال متفجرات دنمركيا يجرى عملية تفتيش فى محيط السفارة الأمريكية، فى كوبنهاجن.

وقالت الشرطة الدنماركية، لـ"رويترز" إنها طوقت محيط السفارة بعد العثور على "جسم مشبوه".، ولم تؤكد الشرطة إن كانت عثرت على أى متفجرات.