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الأربعاء، 10 يناير 2018 03:37 م
خالد صلاح
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الشرطة الدنماركية تشدد اجراءاتها الأمنية بمحيط السفارة الأمريكية فى كوبنهاجن

الأربعاء، 10 يناير 2018 02:16 م
الشرطة الدنماركية تشدد اجراءاتها الأمنية بمحيط السفارة الأمريكية فى كوبنهاجن عناصر من الشرطة الدنماركية


كوبنهاجن (رويترز)
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قالت الشرطة الدنماركية، اليوم الأربعاء، إن فريق إبطال متفجرات دنمركيا يجرى عملية تفتيش فى محيط السفارة الأمريكية، فى كوبنهاجن.

وقالت الشرطة الدنماركية، لـ"رويترز" إنها طوقت محيط السفارة بعد العثور على "جسم مشبوه".، ولم تؤكد الشرطة إن كانت عثرت على أى متفجرات.

 


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