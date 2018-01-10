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السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى مدينة نصر دون إصابات

الأربعاء، 10 يناير 2018 08:19 ص
السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى مدينة نصر دون إصابات سيارة إطفاء - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران دون وقوع إصابات.
 
 
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.
 
 

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