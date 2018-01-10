السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى العمرانية





كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل شقة سكنية فى العمرانية، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.