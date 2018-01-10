"السياحة" و"الاستعلامات" تبحثان تحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج





كتبت ميرفت رشاد

عقد هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة، لقاءا مع ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، لبحث سبل التعاون بين الهيئتين لتحسين الصورة الذهنية لمصر، والتواصل مع الجهات المعنية واستغلال كل الفرص لخلق دعاية عن المقصد السياحى المصرى.

وقال الدميرى، فى بيان صحفى، إن اللقاء تناول أهمية فتح قنوات تواصل مع السوق الروسى للدعاية الى المقصد السياحى المصرى خاصة بعد عودة حركة الطيران بين القاهرة و موسكو.

وأشار إلى أنه بحث إمكانية دعوة عدد من الشخصيات الإعلامية الروسية البارزة إلى مصر لزيارة الأماكن السياحية والأثرية، لنقل الصورة الواقعية لمصر إلى بلادهم .

أضاف "الدميرى "أن أهم متطلبات المرحلة الحالية هو توحيد الرسالة الإعلامية وضرورة الاستعانة بالعدد الكبير من المراسلين الأجانب المعتمدين لدى هيئة الاستعلامات فى المشاركة فى الأحداث الداخلية التى تقوم بها هيئة تنشيط السياحة، وتغطية الفعاليات التى تقوم بها فى وسائل الإعلام التى يعملون لتوصيل الصورة الحقيقية لمصر إلى العالم .

وأشار رئيس هيئة التنشيط إلى أهمية عقد لقاءات دورية مع مجموعة المراسلين الأجانب وإطلاعهم على آخر مستجدات الوضع السياحى المصرى.

ومن جانبه أكد "رشوان" أن هيئة الاستعلامات تقوم بمتابعة كل الصحف العالمية بشكل دورى وعلى مدار الساعة ويتم رصد جميع الأخبار المتعلقة بمصر خارجياً وآخر ما تم رصده والتعامل معه، موضحا أن الهيئة على استعداد لعمل مجموعة عمل مشتركة بين الجانبين ،للتعاون والوقوف على أحدث الأخبار الإيجابية والرد على الأخبار السلبية كما يمكن استضافة العديد من وسائل الإعلام الأجنبى وعمل رحلات تعريفية لهم لنقل تجاربهن فى مصر من خلال وسائل الإعلام التى يعملون بها، مؤكدا على أن هذا سيكون له ومردودا إيجابيا على الصورة الذهنية لمصر فى الخارج.