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السجن المشدد 15 عامًا لـ51 إخوانى فى أحداث عنف بالمنيا

الأربعاء، 10 يناير 2018 06:17 م
السجن المشدد 15 عامًا لـ51 إخوانى فى أحداث عنف بالمنيا احداث عنف أرشيفية


المنيا- حسن عبد الغفار
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قضت المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 51 متهمًا من عناصر الإخوان، بالسجن المشدد 15 عامًا، فى قضية اقتحام مركز أمنى بمحافظة المنيا.
 
وشمل أمر الاحالة، أن المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة، وحرضوا على العنف، وخربوا منشأت عامة وعسكرية.

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