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السجن المؤبد لضابط أمن مركزى بتهمة قتل زوجته بسلاحه الميرى فى طنطا

الأربعاء، 10 يناير 2018 03:59 م
السجن المؤبد لضابط أمن مركزى بتهمة قتل زوجته بسلاحه الميرى فى طنطا محكمة - أرشيفية


الغربية – مصطفى عادل
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قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار جمال عقرب وعضوية المستشارين سامى بريك، وأيمن الصحن، وأمانة سر المحمدى الباجوى، اليوم الأربعاء، بمعاقبة النقيب محمد عادل الهلباوى بالأمن المركزى، والمتهم بقتل زوجته "آية م م" بالسجن المؤبد.

كان محمد العشماوى رئيس نيابة ثان طنطا، قد أحال المتهم لمحكمة جنايات طنطا، لمحاكمته بعد اتهامه بقتل زوجته بأن أطلق عليها الرصاص من سلاحه الميرى داخل غرفة النوم بشقته بمنطقة الاستاد بطنطا.

وترجع الواقعة لشهر يناير العام الماضى، بتلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية أنذاك، إخطارا بمقتل "آية .م" 26 سنة، زوجة الضابط المتهم داخل شقتها بمنطقة الاستاد، وتوصلت التحريات إلى أن زوجها أطلق عليها الرصاص من سلاحه الميرى لخلافات بينهما، وتم ضبط المتهم والتحفظ على سلاحه الميرى، وقررت النيابة حبسه وإحالته لمحكمة الجنايات، التى تداولت القضية وأصدرت حكمها المتقدم.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عمدة المقطم

لماذا لم يأخذ حكم بالاعدام ؟؟؟؟؟?

حد يجاوبنى ياعالم ، ده حتى لم يسلم نفسه بل تحريات المباحث هى من توصلت إليه 

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