"الزراعة" تكثف إجراءاتها للتصدى للأمراض الوبائية وأنفلونزا الطيور





كتب عز النوبى

تكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الزراعة، من الإجراءات الاحترازية للتصدى للأمراض الوبائية التى تضر بالثروة الحيوانية والداجنة، خاصة أنفلونزا الطيور بمختلف المحافظات سواء فى المزارع أو الأسواق أو التربية المنزلية، من خلال برامج للتقصى، والتعامل الصحى السليم مع البؤر، ومتابعة الأمان الحيوى بالمزارع والتحصين، وتشكيل فرق للتعامل الصحى السليم مع بؤر المرض المكتشفة، وتشكيل فريق أساسى وفريق احتياطى بكل إدارة بيطرية، وتدريب كل عضو من أعضاء الفريق فى برنامج على إجراءات ضمان التخلص الأمن من الطيور والسبلة، والقيام بأعمال التوعية والإرشاد للمواطنين فى نطاق البؤرة، وبرنامج متابعة الأمان الحيوى بالمزارع.

وأكد تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى أن هناك إجراءات سريعة لمحاصرة المرض والاستجابة للقضاء على أى بؤرة مصابة بالمرض، تتمثل فى الحجر البيطرى على المزرعة المصابة، والتخلص الآمن من الطيور المصابة والنافقة، وتطهير وتنظيف أعشاش الطيور المصابة والمزارع، والتواصل مع الجمهور وأصحاب المزارع وإرشادهم عن المرض، والتقصى حول البؤرة للمزارع من 3 إلى 5 كيلومترات، فى القرية المصابة لمدة 21 يوما، والتحصين مجانا للطيور بالتربية المنزلية، وللقرى حول البؤرة المصابة حتى 9 كم.

وتابع التقرير أنه يتم التنسيق دوريا مع الوحدات المحلية فى تنفيذ منظومة احتواء الأمراض الوبائية من خلال عدم بيع تداول الحيوانات بالبيع إذا لم تكن مدرجة ضمن برنامج التحصين والترقيم الذى تنفذه وزارة الزراعة لمنع انتشار المرض، والتأكد من بيع وتداول حيوانات خالية من الأمراض الوبائية، واستمرار الحملة القومية لمواجهة مرض أنفلونزا الطيور والذبح الآمن للطيور، التى تهدف لوقاية المواطنين الممارسين للذبح اليدوى للطيور والمتواجدين بمكان الذبح من العدوى المحتملة بالفيروس.