الرئيس الألمانى يزور لبنان 29 يناير الجارى





بيروت (أ ش أ)

يقوم رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، ترافقه زوجته ووفد رسمي، بزيارة إلى لبنان فى الفترة من 29 إلى 31 يناير الجارى، تلبية لدعوة من الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامى لرئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم الأربعاء، أن الرئيس الألمانى سيجرى محادثات مع الرئيس اللبنانى ومع رئيس الوزراء سعد الحريرى ورئيس مجلس النواب نبيه برى، تتناول الأوضاع فى المنطقة وسبل تعزيز العلاقات اللبنانية - الألمانية وتطويرها فى المجالات كافة.

يُشار إلى أن زيارة شتاينماير هى الأولى لرئيس ألمانى إلى لبنان منذ 120 عامًا.