الداخلية التونسية: ضبط 206 أشخاص متورطين فى عمليات نهب





تونس (أ ش أ)

أكد الناطق الرسمى باسم وزارة الداخلية التونسية، خليفة الشيبانى اليوم الأربعاء، ايقاف 206 أشخاص متورطين فى أعمال تخريب واعتداء على الممتلكات العامة وسرقة محلات تجارية على خلفية الاحتجاجات التى شهدتها بعض المناطق التونسية مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف الشيبانى -بحسب صحيفة الشروق التونسية- إن 49 عنصرا أمنياً أصيبوا بإصابات متفاوتة الخطورة .

يذكر أن العديد من المناطق بمختلف الولايات التونسية تشهد منذ يومين عمليات تخريب لمقرات أمنية وسرقة لمستودعات بلدية وفروع بنكية،وإشعال الاطارات المطاطية وإغلاق بعض الطرقات.

وانطلقت الاحتجاجات بمسيرات تطالب بالتنمية وتندد بالزيادات التى نص عليها قانون المالية لسنة 2018 لكن سرعان ما تحولت إلى اشتباكات بين عدد من المحتجين والوحدات الأمنية.