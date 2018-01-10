الخطوط الجوية السعودية تقدم تذاكر سفر لأول عائلة تحضر لقاء الأهلى والباطن





كتب مصطفى عنبر

قدمت الخطوط الجوية السعودية، الناقل الرسمى للكرة السعودية والراعى الرسمى للنادي الأهلى السعودى، تذاكر سفر لأول عائلة تحضر لقاء الأهلى والباطن فى ملعب الجوهرة بمدينة جدة، وذلك فى إطار تحفيز العائلات السعودية على حضور المباريات فى المدرجات.

وفيما يواصل الأهلى تحضيراته لمواجهة ضيفه "الباطن" مساء الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن الجولة السابعة عشرة من دورى المحترفين، عمد مدرب الفريق، الأوكرانى سيرجى ربيروف، لتكثيف الجرعات التكتيكية، وذكل بتنظيم مناورة فنية فى منتصف الملعب، كما اشتملت الحصة التدريبية على عدد من التعليمات والتوجيهات الفنية.

وفى سياق آخر، واصل الثنائى كلاوديمير دى سوزا، ووليد باخشوين، نجما النادى الأهلى السعودى، برنامجهما العلاجى والتأهيلى، المعد لهما بإشراف أخصائى الإعداد البدنى والتأهيل بالنادى.