الحزب الحاكم فى جنوب أفريقيا لن يناقش عزل جاكوب زوما خلال اجتماعه اليوم





إيست لندن (رويترز)

قال إيس ماجاشولى الأمين العام لحزب المؤتمر الوطنى الأفريقى الحاكم فى جنوب أفريقيا، إن الحزب لن يناقش عزل الرئيس جاكوب زوما خلال اجتماعه اليوم الأربعاء.

وسرت تكهنات عبر وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع، بأن خصوما لزوما فى اللجنة التنفيذية الوطنية المشكلة حديثا من 80 عضوا فى الحزب الحاكم سيطالبون بإجراء اقتراع على سحب الثقة من زوما خلال أول اجتماع للجنة بقيادة رئيس الحزب الجديد سيريل رامافوسا.

وقال ماجاشولى للصحفيين فى فترة استراحة خلال الاجتماع إن الموضوع الوحيد على جدول أعمال هذا الاجتماع هو البيان الذى سيتلوه رامافوسا فى الذكرى 106 لإنشاء الحزب.